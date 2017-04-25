Прокуратура виявила, що в ізоляторах на Львівщині в’язні не мають постелі та медикаментів

На Львівщині під час перевірки утримання в’язнів в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) Національної поліції працівники прокуратури виявили відсутність постільної білизни, посуду та необхідних медикаментів.

Як повідомили Центру інформації про права людини у прес-службі прокуратури Львівської області, 22 – 23 квітня під час перевірок в ІТТ № 2 (місто Дрогобич) та ІТТ № 5 (місто Пустомити) виявлений ряд порушень в умовах тримання, матеріально-побутового забезпечення та наданні необхідної медичної допомоги в’язням.

В обох ІТТ під час перевірки прокурори виявили, що в’язні не мають постільної білизни. При цьому, в ІТТ міста Дрогобича постіль у спецустанові відсутня взагалі, а в ІТТ міста Пустомити постіль є в наявності, однак в’язням не видається.

Також, в обох спецустановах в’язні не забезпечені достатньою кількістю столових наборів (посуду).

Під час перевірки прокури встановили, що в ізоляторах тимчасового тримання Дрогобича і Пустомит відсутні засоби для дезінфекції камер, службових, допоміжних та санітарно-побутових приміщень. У наявних медичних аптечках немає необхідних медичних препаратів для надання невідкладної медичної допомоги, а частина наявних медикаментів є протермінованими.

У прокуратурі повідомили, що 24 квітня внесено вказівки керівництву Головного управління Національної поліції у Львівській області за результатами перевірок для усунення виявлених порушень.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили, що за вказаними прокуратурою порушеннями розпочато перевірки і вживаються заходи щодо їх усунення.

У Львівській області на даний час функціонує 6 ізоляторів тимчасового тримання. Упродовж 2012-2016 років діяльність 12 ІТТ була призупинена у зв’язку з невідповідністю умов тримання вимогам чинного законодавства.