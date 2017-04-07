Прокуратура Львівщини реабілітувала відомого церковного діяча

Прокуратура Львівської області розглянула звернення голови Місії «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ» о.Полікарпа Марцелюка про реабілітацію Величковського Василя Володимировича.

Встановлено, що вироком Судової колегії в кримінальних справах Львівського обласного суду від 23.09.1969 Величковського В.В. засуджено за ч.2 ст.138, ст.187-1, ст.42 КК України, 1960 року (порушення законів про відокремлення церкви від держави та поширення неправдивих вигадок на радянський державний і суспільний лад) на 3 роки позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму.

Положеннями ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 визнано реабілітованими осіб, засуджених за поширення завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад, а також за порушення законів про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, а відтак висновком прокуратури Львівської області від 31.03.2017 Величковського Василя Володимировича реабілітовано.

6 квітня 2017 року у приміщенні прокуратури області відбулася зустріч за участю в.о. прокурора Львівської області Подубинського Б.В., заступника прокурора області Борейко Г.Д. та ініціатора звернення, під час якої останньому надали відповідну інформацію.

Довідка.Василь Володимирович Величковський (01.06.1903 – 30.06.1973) — новомученик Української Греко-Католицької Церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.

1939 р. уперше викликаний в НКВД за організацію масової процесії, але тоді його відпустили. У 1945 р. його заарештовано, смертний вирок замінили 10 роками примусової праці під Воркутою.

Повернувся в 1955 р. до Львова і зайнявся організацією життя УГКЦ в підпіллі.

У 1959 р. Папа Іоанн XXIII номінував його єпископом; архієрейські свячення прийняв 4 лютого 1963 р. від звільненого з ув’язнення митрополита Йосипа Сліпого. Став єпископом Луцьким і місцеблюстителем глави УГКЦ в Україні.

2 січня 1969 р. повторно ув’язнений та в подальшому засуджений на три роки; ув’язнення відбув у тюрмі м. Комунарськ на Донбасі. Після закінчення терміну виселений за межі СРСР.

Провів деякий час в Римі, потім переїхав в Канаду.

Помер 30 червня 1973 у м. Вінніпег (Канада).

Обряд беатифікації до чину блаженних відбувся 27 червня 2001 р. у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі папи Івана Павла ІІ.

Львівська газета