Прем‘єр-ліга: “Карпати” обіграли “Волинь”

У Львові 23 квітня на «Арені Львів» відбувся матч української футбольної Прем’єр-ліги, в якому “Карпати” приймали на своєму полі луцьку “Волинь” і обіграли суперника, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0. Доля матчу була вирішена в самому початку гри, на 17-й хвилині, коли Олександр Гладкий зліва увірвався в штрафний майданчик “Волині” і прострілив на лінію воротарського, а Олексій Гуцуляк випередив Владислава Шаповала в боротьбі за м’яч й розстріляв ворота.

Таким чином, тепер у турнірній таблиці у “Карпат” 21 очко та команда, як і раніше, посідає 10-е місце в таблиці. У “Волині” залишилося 13 балів і останнє, 12-е місце в УПЛ.