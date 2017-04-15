Православні й католики сьогодні святкують Воскресіння Христове

Сьогодні – свято Світлого Христового Воскресіння, Великдень – головна подія року для християн і найбільше християнське свято.

Цього року святкування Великодня співпадає у православних і католиків.

Слово ”Великдень” дійшло нас з грецької мови і означає ”прехождєніє”, ”позбавлення”.

Згідно з Новим завітом, Спаситель воскрес на третій день після смерті на Хресті заради спокутування людських гріхів. Ця євангельська подія знаменує перемогу Господа над гріхом і смертю і початок буття нового світу, спокутного Ісусом Христом.

Віра в Воскресіння лежить в основі Християнства. За словами святого апостола Павла, ”якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша”.

Про Великдень оповідає відомий епізод Євангелія, коли Марія Магдалина на третій день після смерті Спасителя разом з двома іншими жінками прийшла до труни Ісуса Христа, щоб помазати Його тіло ароматним маслом, і побачила, що камінь від печери, де покоївся Ісус, відвалений. Увійшовши до печери, жінки побачили там хлопця в білому одязі, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

Після Великоднього богослужіння віряни розговляются (припиняють піст) освяченими напередодні паскою і крашанками. У Великодень прийнято готувати багато частувань, щоб кожен, хто прийшов у дім, знайомий або незнайомий, був нагодований.

За переказами, звичай красити яйця пов`язаний з ім`ям святої Марії Магдалини, яка піднесла імператору Тиберію біле яйце зі словами: ”Христос воскресє!”. ”Не вірю, – відповів імператор, – це неможливо так само, як і не може біле яйце в твоїй руці стати червоним”. І в ту ж мить яйце змінило свій колір.

З дня Великодня і до свята Вознесіння Господнього, яке святкується на сороковий день після Великодня, віруючі вітають один одного словами: ”Христос воскресє! – Воїстину воскресє!”.