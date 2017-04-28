Польська авіакомпанія LOT з 23 червня відкриває рейс Львів – Познань

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines з 23 червня відкриває рейс за маршрутом Львів – Познань, повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данили Галицького.

Згідно з повідомленням, перельоти будуть виконуватися двічі на тиждень (по вівторках і п`ятницях, а з 02.10.2017 – по понеділках і п`ятницях), виліт зі Львова о 4:15, а у зворотному напрямку – о 2:55.

Як повідомлялося, раніше авіакомпанія LOT Polish Airlines повідомила про плани цього року збільшити частоту рейсів за маршрутом Харків – Варшава до 7 разів на тиждень.

Довідка. Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший на заході України аеропорт за пасажиропотоком і маршрутною мережею, яка складається з 27 напрямків (24 міжнародних і 3 внутрішніх).

У 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції було збудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу. Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).