Польща відновила роботу своїх Генконсульств в Україні

Міністерство закордонних справ Республіки Польща відновило роботу своїх Генеральних консульств у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку.

Про це повідомляє Посольство Польщі в Україні у Twitter.

”Міністерство закордонних справ Республіки Польща повідомляє, що сьогодні діяльність відновили польські консульські представництва в Україні”, – йдеться у повідомленні.

”Україна вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки польських співробітників дипломатичної служби та дипломатичних і консульських установ”, – наголошують польські дипломати.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух, через що призупинили роботу консульства Республіки Польща в Україні. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв у результаті вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних представництв з метою запобігання можливим провокаціям.