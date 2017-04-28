Під Красногорівкою під обстрілом бойовиків загинув український військовий

Під Красногорівкою на Донеччині під обстрілом бойовиків загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще 4 зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще 4 захисників отримали поранення», – йдеться в повідомленні.