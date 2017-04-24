Вчора, 22 квітня, під Києвом вбили водія львівської мережі таксі «Оптимальне». Осіб підозрюваних у вбивстві затримано.

“Відомо, що водій автомобіля Chevrolet Lacetti Львівського таксі взяв замовлення із Головного залізничного вокзалу Львова у Житомир. Номер, з якого замовляли машину, в базі даних постійних клієнтів не числиться, тобто це був перший виклик з цього номеру. Тіло водія виявили неподалік Києва”, повідомляє на сторінці ВАРТИ-1 Марія Воробець.

Після заподіяного особи підозрювані у вбивстві скористалися послугами київського таксі, яке викликали на місце злочину. Згідно маршруту вказаному у замовленні, таксі повинне було вирушити у напрямку Києва, до станції метро “Нивки”. Проте коли водій прибув за кінцевою адресою замовлення, злочинці вирішили дещо змінити свій маршрут та попросили доставити їх до Львова. За додатковий маршрут пообіцяли заплатити водієві 4000 гривень.

“Водія таксі ввели в оману пообіцявши 4000 гривень. Розрахуватися невідомі особи мали намір безпосередньо у Львові, коли водій доставить їх за місцем призначення. Автомобіль таксі марки Opel Astra чорного кольору прибув до Львова близько третьої години ночі. На заправці Сокар водій разом із підозрюваними у вбивстві зупинилися переночувати, а вранці “замовники таксі” мали розрахуватися із водієм. Проте дочекавшись ранку чоловіки повідомили, що грошей у них немає і попросили зачекати до 18 години вечора. Сказали, що друзі привезуть їм кошти і щоб водій не хвилювався. Для зустрічі із друзями невідомі разом із водієм таксі прибули за адресою де їх і було затримано працівниками правоохоронних органів. Не виключено, що насправді зловмисники просто мали намір також вбити водія київського таксі і можливо саме для цього чекали коли стемніє”, розповідає Марія Воробець.

Впродовж ночі правоохоронці розшукували злочинців.

Сьогодні, 23 квітня, близько 17:30 автомобіль таксі помітили в селі Муроване, Пустомитівського району Львівської області на вул. Будівельній.

Правоохоронцям вдалось затримати трьох підозрюваних у вбивстві водія таксі.