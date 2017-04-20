Перший тестовий поїзд по Бескидському тунелю буде запущено наприкінці цього року

Будівництво нового двошляхового залізничного Бескидського тунелю в Карпатах планується завершити наприкінці цього року і запустити по ньому перший тестовий поїзд, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян під час другого українського інфраструктурного форуму.

«Якщо все буде добре, то перший поїзд по тунелю відправиться наприкінці 2017 року. Я не можу точно стверджувати, що це буде повноцінний рух, але наприкінці року перший поїзд повинен відправитися», – сказав він.

Як повідомлялося, будівництво нового тунелю в Карпатах, який з`єднає Україну і Євросоюз, було розпочато 29 жовтня 2013 року. Новий тунель будується на межі Львівської і Закарпатської областей за 30 метрів від наявного тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який перебуває в аварійному стані.

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він міститься між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п`ятого пан`європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель матиме довжину 1765 м, ширину 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва й облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн передбачено на монтажні роботи.

Раніше в «Укрзалізниці» прогнозували, що будівництво тунелю буде завершено в IV кварталі 2017 року, а поїзди почнуть курсувати по новому тунелю в 2018 році.