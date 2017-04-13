Пасхальні богослужіння та освячення пасок у катедральних храмах Львова

У неділю, 16 квітня, християни східного та західного обрядів святкують найвеличніше свято у церковному році – Воскресіння Ісуса Христа. Пасха є найбільшим торжеством християн, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю. У храмах міста відбуватимуться святкові Літургії та освячення великодніх кошиків. Духовенство запрошує до спільної молитви та прослави Воскреслого Христа.

Подаємо розклад богослужінь у катедральних храмах Львова.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

15 квітня. Велика Субота

10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14:00 – Освячення пасок. (через кожні 30 хвилин)

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

22:00 (субота, 15 квітня) Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія

8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція)

11:00 – Божественна Літургія

16:00 – Воскресна Вечірня

Покровський катедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)

15 квітня. Велика Субота

9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

13:00 – 23:00 – Освячення пасок

21:00 – Читання діянь святих апостолів

23:30 – Полуношниця

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

00:00 – Пасхальна утреня

1:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок

7:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок

9:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок

18:00 – Велика Вечірня

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)

15 квітня. Велика Субота

8:00 – Свята Літургія

З 14:00 – Початок освячення пасок

21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів

23:00 – Надгробна відправа. Полуношниця з каноном Великої суботи

00:00 – Початок Хресного обходу

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

00:00 – Хресний обхід. Воскресна Утреня. Cвята Літургія. Освячення пасок

7:00 – Друга св. Літургія. Освячення пасок

9:00 – Третя св. Літургія. Освячення пасок

15:00 – Великодня Вечірня

Свято-Георгіївський катедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

15 квітня. Велика Субота

8:00 – Часи. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого (архиєрейським чином)

14:00 – Початок освячення пасок (закінчується о 23:00)

19:00 – Початок читання Діянь св. апостолів

23:15 – Полуношниця

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

00:00 – Хресний хід. Пасхальна утрення

2:00 – Божественна Літургія (архиєрейським чином)

7:00 – Божественна літургія

9:00 – Божественна літургія

Після кожної Літургії освячення пасок

17:00 – Пасхальні вечірня та утреня

Архикатедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії (Латинський кафедральний собор, пл. Катедральна, 1)

15 квітня. Велика Субота

9:00 – освячення пасок (щогодини)

10:00 – спів трьох частин Гірких Жалів

18:00 – Св. Меса Великоднього надвечір’я (Великодньої вігілії), розпочнеться освяченням вогню. Просять мати з собою свічки

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

7:00 – РЕЗУРЕКЦІЯ (процесія i св. Меса)

Вірменський катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська 7-13)

15 квітня. Велика Субота

10:00 – Утреня

17:00 – Літургія Надвечір’я Пасхи (освячення пасок розпочнеться близько 20:00 год., після закінчення Літургії)

16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове

11:00 – Святкова Божественна Літургія (освячення пасок розпочнеться після закінчення Літургії).