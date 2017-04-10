Облгази націоналізують

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект закону про повернення газорозподільчих мереж у власність держави.

Про це заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, повідомляє Укрінформ.

«Питання власності мереж не належить до компетенції комісії. Ми розробили проект закону, передали його на уряд, щоб усі мережі були у власності держави, а кошти від їх оренди надходили до державного бюджету», – сказав Вовк.

Як відомо, олігарх Дмитро Фірташ контролює в Україні близько 70% великих газорозподільчих підприємств. Структури мільярдера активно скуповували пакети акцій цих підприємств на приватизаційних конкурсах і аукціонах протягом декількох років.