НКРЕКП скасувала дію постанови про введення абонплати за газ

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію своєї постанови про введення абонплати за газ з 1 квітня 2017 року.

Відповідне рішення було одностайно підтримано членами комісії на позачерговому засіданні регулятора.

«Ми сьогодні повинні ухвалити рішення, яке було озвучене департаментом (регулювання в нафтогазовій сфері), для того, щоб скасувати (постанову), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для українців не було підвищень у результаті цього рішення», – сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Ми хочемо оголосити всім, що наше рішення ухвалювалося відповідно до законодавства, публічно. Якщо нам не вдалося з першого разу пояснити якісно це рішення, ми беремо тайм-аут для того, щоб провести консультації за участю громадськості, провести консультації з Кабміном, в тому, що перебуває в його компетенції, щоб покрити субсидіями. Поки що це рішення детально вивчатиметься і переглядатиметься», – додав Вовк.

На уточнююче запитання народного депутата Олега Ляшка голова НКРЕКП підтвердив, що комісія скасовує своє рішення про введення абонплати за газ з 1 квітня 2017 року, передає УНІАН.