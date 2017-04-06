Надія Савченко очолила партію, яка «мала львівський початок»

Народний депутат Надія Савченко (позафракційна) очолила партію «Національний альянс свободи та українського патріотизму „НАСТУП“», яку після цього перейменували у “Громадську платформу Надії Савченко”.

Про це вона повідомила у коментарі журналістам, передає УНІАН.

За її словами, “ця партія мала львівський початок – Національний альянс свободи та українського патріотизму”.

“Мене переобрали головою партії, і ми змінили назву партії, тому що я поставила своє ім’я – не зробила партію імені себе, як заявляють, а поставила своє ім’я під цю партію, і тепер вона буде називатися політична партія “Громадська платформа Надії Савченко”.

За її словами, метою партії буде “зміна політичної системи”.

Савченко повідомила, що в партії є люди, які “були в цьому парламенті, або були при владі впродовж цих 25 років, але вже більш старого складу”.

“Вони можуть навчити не помилитися, не повторювати їхніх помилок, тих нових людей, які будуть йти змінювати цю владу”, – додала вона.

На уточнююче запитання, хто із відомих людей є в партії, Савченко сказала: “Я б могла запросити долучитися до цієї платформи і прописати ці зміни Віктора Шишкіна, Теодора Дяківа, могла б назвати Сергія Гайдая”.