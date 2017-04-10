Нацбанк випустив срібну монету “Лев”

З 11 квітня в Україні в обігу з’явиться нова позолочена срібна монета номіналом 5 гривень, присвячена леву і його втіленню на пам’ятках культури Київської Русі, повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що тираж пам’ятної монети складає 4 тисячі штук.

“На території сучасної України упродовж тисячоліть проживали численні племена і народи, які залишили після себе унікальні твори мистецтва. Безцінні пам’ятки культури давніх епох розповідають, як люди вчилися працювати з природними матеріалами, надавали їм чинності з допомогою символів – зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо”, – йдеться в повідомленні.