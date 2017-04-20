Набув чинності закон про єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних

В Україні набув чинності закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов`язаних».

Відповідний документ було опубліковано у виданні «Голос України» в середу, 19 квітня 2017 року.

Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових.

Зокрема, в ньому визначаються основні принципи створення і ведення реєстру, унормовано питання ведення військового обліку військовозобов`язаних, який буде здійснюватися не тільки на паперових облікових картках, але й в електронному вигляді в єдиній централізованій базі даних.

Відповідно до закону, до Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних такі відомості про військовозобов’язаних (призовників), як персональні дані, службові дані. При цьому зазначається, що згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Законом визначено, що Реєстром володіє Міністерство оборони України, а його розпорядником є Генеральний штаб ЗСУ.

Передбачається, що наповненням реєстру займатимуться працівники військових комісаріатів, а вже аналіз відомостей буде здійснювати Генштаб.