На Житомирщині знову виявили несанкціоноване скидання львівського сміття

У Житомирській області сьогодні, 14 квітня, знову виявили несанкціоноване скидання сміття, вивезеного зі Львова.

Як повідомили в Андріївській сільській раді Пулинського району, сьогодні зранку неподалік села Улашанівка біля дороги було виявлено побутові відходи, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні уночі біля Улашанівки Пулинського району знайшли тонни львівського сміття. Це село територіально належить до нашої Андріївської сільради. Дві вантажівки розвантажили сміття біля за декілька метрів від траси «Київ-Чоп». За чеками та різними паперами видно, що ці тонни сміття – зі Львова», – розповіли кореспонденту УНІАН у сільраді.

Представники сільради звернулися до правоохоронців, проводиться перевірка.

Як стало відомо з поінформованих джерел, сьогодні уночі фури з львівським сміттям виявили також у себе жителі села Червоносілка Пулинського району. За даними фактом поліція здійснює перевірку.

Як повідомлялося, у зв’язку з численними фактами виявлення на Житомирщині сміття, вивезеного зі Львова, голова ОДА Ігор Гундич доручив правоохоронцям, керівникам райдержадміністрацій та громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

У Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався по допомогу до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.