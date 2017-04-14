На Житомирщині жителі вимагають від Львова прибрати сміття скинуте у їхньому районі

На Житомирщині місцеві жителі вимагають від влади Львова прибрати близько 200 тонн сміття, скинутих на території Пулинського району.

Як повідомили у прес-службі Житомирської обласної держадміністрації, сьогодні,14 квітня, жителі Пулинського району заблокували одну з вантажівок із львівським сміттям та обіцяють не випустити її доти, доки львівською владою не буде прибрано 11 фур сміття, викинутого в районі.

”Сміття викинули на «чистий четвер», хоча напередодні увесь Пулинський район прибрав узбіччя та провів масштабну толоку”, – зазначають в ОДА.

Позицію людей підтримує і місцева влада Пулинського району. «Львів та навколишні райони організували флешмоб та передали нам естафету львівського сміття. Але ми її будемо підтримувати іншим методом. Заблокували вантажівку, яку затримала поліція, і не випустимо до тих пір, поки 11 фур сміття не заберуть назад додому. Люди налаштовані категорично. І ми їх підтримуємо», – цитує прес-служба голову Пулинської райдержадміністрації Віктора Байду.

За даними ОДА, в ніч на 13 квітня близько 200 тонн сміття скинули на території Пулинського району, зокрема у селах Улашанівка та Червоносілка. У смітті товарні чеки з міста Львова та документи з найближчих районів Львівщини.

Також поліція виявила поблизу села Улашанівка автомобіль, завантажений 20-ма тонами відходів. Проходять процесуальні дії, поліція допитує власника затриманого автомобіля. Водій вантажівки зазначає, що везе сміття у Київ, але кінцевий пункт призначення назвати не може, бо йому ще не повідомили.

Автомобіль тимчасово затриманий, а поліція звернулася з клопотанням до суду про арешт зазначеної вантажівки.

Як повідомили сьогодні у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області, станом на 14 квітня за фактами скидання львівського сміття у Пулинському районі загалом вже відкрито три кримінальних провадження. Два провадження відкрито за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України та ще одне – за фактом підробки документів. Розслідування триває.