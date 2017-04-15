На Житомирщині арештували вантажівку із львівським сміттям

На Житомирщині суд арештував затриману в селищі Пулини вантажівку із львівським сміттям.

Про це повідомили сьогодні у Пулинській районній державній адміністрації, повідомляє УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення Пулинський районний суд ухвалив вчора, 14 квітня, після того, як громадськість Пулинського району зібралася біля місцевої поліції з вимогою покарати перевізників львівського сміття.

«На Житомирщині в смт Пулини за рішенням районного суду затримана вантажівка з львівським сміттям, яка була виявлена 14 квітня на території Пулинського району. Районний суд провів засідання в день затримання автомобіля, на вимогу жителів району про покарання перевізників сміття», – повідомили в РДА.

Суд своїм рішенням задовольнив подання місцевої поліції та наклав арешт на транспортний засіб.

Як повідомлялося, на Житомирщині 14 квітня знову виявили сміття, вивезене зі Львова.

За даними Житомирської ОДА, на території Пулинського району, зокрема у селах Улашанівка та Червоносілка, було скинуто близько 200 тонн сміття. У смітті виявили товарні чеки з міста Львова та документи з найближчих районів Львівщини.

Також поліція виявила поблизу села Улашанівка автомобіль, завантажений 20-ма тоннами відходів. Місцеві жителі заблокували цю вантажівку, вимагаючи від влади Львова прибрати незаконно скинуте в районі сміття.