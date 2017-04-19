На Яворівському полігоні Львівщини військовий зарізав жінку-медика

Уночі 19 квітня на території військового містечка на Яворівщині виявили тіло вбитої військової фельдшерки. Справу розслідують як умисне вбивство, в якому підозрюють військовослужбовця.

Про це повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

Інших подробиць інциденту у військовій прокуратурі наразі не повідомляють.

За інформацією видання LB.ua, вбивство сталось поблизу села Дубровиця Яворівського району.

27-річний старший сержант зарізав ножем 31-річного молодшого сержанта та викинув тіло до вигрібної ями. Обоє військовослужбовців несли службу у частині В0095 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що дислокується в Одесі, та перебували на Львівщині на навчаннях.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 ККУ («Умисне вбивство»).

Як повідомило інформаційне агенство УНІАН, причиною вбивства стала сварка на ґрунті ревнощів. Обоє військових є уродженцями Херсонської області.

За матеріалами Zaxid.net