На Яворівському полігоні Львівщини розпочалися навчання з тактики охорони важливих персон

На Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) сьогодні, 18 квітня, розпочалися навчання військовослужбовців Західного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних сил України з тактики охорони важливих персон під керівництвом інструкторів з Литви.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру (Львів) Міністерства оборони України Олександр Поронюк, передає УНІАН.

Він зазначив, що навчання триватиме місяць, і вже найближчим часом до литовських інструкторів, які пройшли підготовку за стандартами НАТО, долучаться інструктори з Канади.

В рамках навчання будуть відпрацьовуватися заходи реагування в конфліктних та нестандартних ситуаціях, вдосконалення вогневої та спецпідготовки. Отримані навики дозволять українським військовим забезпечувати на рівні міжнародних вимог охорону вищих військових чинів, командирів, представників військових місій, які прибувають у зони конфліктів в т.ч. і зону проведення АТО.

Як зазначив під час старту навчань інструктор Військової поліції зі складу Збройних сил Литовської республіки майор Рамунас Янкаускас, курс навчання міститиме спеціальні дисципліни, які згодом дозволять українським правоохоронцям на високому професійному рівні здійснювати свої посадові обов’язки.

«Впродовж місяця ми будемо розглядати питання тактичних дій під час охорони важливих осіб та персон. Колись нас цього вчили міжнародні партнери з НАТО, а тепер ми передаємо набуті знання та досвід українським військовослужбовцям», – цитує прес-служба слова Янкаускаса.