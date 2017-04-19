На Тернопільщині збитки від скидання львівського сміття з початку року склали 0,5 млн грн

На Тернопільщині збитки, завдані довкіллю регіону через самовільно скинуте львівське сміття у цьому році, екологи оцінили у 0,5 млн грн.

Як повідомили в обласному управління Державної екологічної інспекції, загалом у Тернопільській області з початку року виявлено 13 фактів скидання відходів зі Львова.

Загальна площа засмічених земельних ділянок становить 2,7 тис. кв. м. Загалом було скинуто 3,5 тис. куб. м сміття, сума розрахованих збитків становить 0,5 млн грн.

Зокрема, працівники екоінспекції зафіксували скид сміття у межах Беримівської сільської ради Зборівського району (двічі), Шумської міської ради, Пробіжнянської сільської ради Чортківського району, Монастириської міської ради (двічі), Малашовецької сільської ради Зборівського району, Курянівської сільської ради Бережанського району, Лановецької міської ради, Микулинецької селищної ради Теребовлянського району, Скала-Подільської селищної ради Борщівського району, Глібівської сільської ради Гусятинського району, Коцюбинчицької сільської ради Чортківського району (у загалонозоологічному заказнику місцевого значення «Коцюбинчики»).

Як повідомлялося, 24 січня голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.