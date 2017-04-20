На сході країни з початку АТО на мінах загинули 42 дитини

Від початку бойових дій на сході України унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.

Про це йшлося на прес-конференції за участю представників штабу АТО, ДСНС України у Донецькій області та неурядової Міжнародної організації Halo Trust, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Впродовж 4-х місяців поточного року через необережне поводження з боєприпасами загинули шестеро людей, троє були травмовані.

За попередніми підрахунками спеціалістів, територія, яка потребує очищення від мін, складає близько 700 000 гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років.

За словами начальника координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО полковника Сергія Зубаревського, найбільш вразливими залишаються населені пункти біля лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції у так званій “сірій зоні”.

Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидва боки від лінії розмежування.