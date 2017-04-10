На свята зі Львова до Перемишля можна буде дістатися додатковими поїздами «Укрзалізниці»

На великодні свята «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Перемишля.

Як повідомляє прес-служба залізниці, йдеться про поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ-Перемишль, який курсуватиме 12, 13, 14, 17 та 18 квітня.

«Ми бачимо, що кількість охочих подорожувати залізницею до Європи зростає. Тим більше зараз із перспективою безвізу до Європи. Тож ми вже активно працюємо над новими міжнародними напрямками для пасажирів», – заявив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.

Поїзд №707/708 Київ-Львів-Перемишль відправлятиметься з Києва о 12:24 та прибуватиме до Перемишля о 19:03 (за польським часом) із зупинкою у Львові о 17:41. Із Перемишля поїзд відправиться о 20:20 (за польським часом) та прибуде до Києва о 05:23 (із зупинкою у Львові о 23:22).

Регулярний потяг № 705/706 Київ-Львів-Перемишль відправлятиметься з Києва о 6:45 і прибуватиме до Перемишля о 13:25.

Розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль із поїзда №707 Київ-Перемишль на поїзд №33714/35170 Перемишль-Краків-Варшава-Гдиня, який відправлятиметься із Перемишля о 21:48. Зворотно пасажири поїзда №8305 Слупськ-Познань-Вроцлав–Краків–Перемишль, що прибуває в Перемишль о 19:22, зможуть продовжити свою подорож поїздом №707/708 Перемишль-Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 597,83 грн, ІІ класу – 422,62 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 244,55 грн, ІІ класу – 178,49 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 28,6734 грн станом на 10 квітня 2017 року).