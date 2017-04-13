На Рівненщині під час вивантаження затримали львівський сміттєвоз, який супроводжував Lexus

На Рівненщині вночі 13 квітня поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у супроводі дорогої іномарки, які намагалися вивантажити сміття та втекти з місця злочину.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, вантажівку MAN, наповнену львівським сміттям, поліцейські помітили у момент, коли її водій намагався вивантажити сміття поблизу дитячого табору.

Побачивши поліцейських, водій вантажівки та водій автомобіля Lexus, який супроводжував вантаж, почали тікати. Поліцейським вдалося затримати зловмисників.

Водій вантажівки, житель Сумської області, заявив, що віз 30 кубометрів сміття зі Львова нібито у Запоріжжя. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Обидва автомобілі знаходяться на території Бугринської сільської ради Гощанського району.