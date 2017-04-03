На Львівщині жінка звинуватила чоловіка-поліцейського у побоях та мордуванні

Правоохоронці розслідують факти викладенні у заяві 39-річної жительки міста Городок про те, що її під час сімейної сварки побив 41-річний чоловік.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, до поліції із заявою звернулася жінка, яка повідомила, що 2 квітня, під час сварки, її чоловік, який працює в одному з відділень поліції Львівщини, у власному помешканні викручував руки їй та побив.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК України (Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень,- карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року).