На Львівщині затримали українця при спробі вивезти до Польщі бивень мамонта

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська область) митники затримали водія туристичного автобуса при спробі вивезти до Польщі частину бивня мамонта вагою 8.5 кг.

Як повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області, днями в пункт пропуску «Краковець-Корчова» прибув туристичний автобус під керуванням громадянин України, який прямував до Польщі. Водій на вимогу інспектора митниці надав письмову декларацію, згідно якої перевозив «колекційний предмет» вагою 8 кг. Сам товар знаходився у коробці з під стійки амортизатора.

Предмет вилучили та скерували на експертне дослідження. Експерти встановили, що цей предмет є частиною бивня мамонта, який вимер понад 10 тис. років тому. Ступінь збереження кісткової тканини свідчить, що предмет зберігався у замерзлому стані і ймовірно походить з території багаторічної мерзлоти. Його можна використати для різьблення невеликих скульптурних зображень. Вартість такої кісти на чорному ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм. Враховуючи вагу предмету – 8,5 кг, його ціна на чорному ринку становитиме 3- 3,4 тис євро.

Згідно ст. 197 Митного кодексу України «У випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України». Зокрема для пропуску необхідно свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якого водій не надав. Громадянин намагався перемістити через митний кордон предмет без дозвільних документів, чим порушив вимоги Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Предмет правопорушення вилученою.