На Львівщині затримали на хабарі посадовця державної податкової інспекції

24 квітня слідчим управлінням прокуратури області спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління Національної поліції у Львівській області затримано на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тис грн начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Львівській області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Посадовець вимагала та отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства, як платника податку на додану вартість.

При затриманні в останньої вилучено близько 90 тис грн коштів, походження яких встановлюється.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.

 

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