На Львівщині відкриють ще один автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею

Підкарпатське воєводство Польщі оголосила тендер на розробку проектної документації на облаштування автомобільного переходу «Мальховіце-Нижанковичі» на Львівщині.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Пропозиції приймають до 11 травня, а проект має бути готовий до кінця року. Будівництво новго пункту пропуску планують розпочати у другому або третьому кварталі 2018 року. До 2020 року об’єкт мають закінчити і здати в експлуатацію.

Нагадаємо, що на Львівщині є шість пунктів пропуску.

Додамо, що польські активісти також ініціюють відновлення залізничного сполучення на цій ділянці. Зокрема, 28 грудня, з польського Перемишля до селища Нижанковичі у Львівській області по відновленій європейській колії вперше за 22 роки прибула дизельна дрезина.

Колію протяжністю 35 км на території Польщі у вересні розчистили волонтери під час акції «I Biesczadska Siekierezada Kolejowa». Коли кущі викорчували, то з’ясувалось, що колія перебуває у задовільному стані і нею можуть їздити невеликі поїзди і з швидкістю 30 км/год.