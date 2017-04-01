На Львівщині відбудеться унікальна фотовиставка зруйнованих храмів

У місті Винники, на Львівщині 2 квітня відбудеться відкриття виставки світлин польського письменника, публіциста і фотомитця Пьотра Дурака “По обидва боки Бугу”.

Фотовиставка — це близько 60 фотографій зруйнованих церков на території Польщі та римо-католицьких костелів в Україні, повідомляє “Музейний простiр”. Виставка є результатом численних подорожей Польщею та Україною, під час яких фотографу вдалося дістатися до 58 забутих і покинутих церков у Польщі і до кількох десятків святинь в Україні. Їх розділяє символічний кордон — річка Буг, яку Пьотр Дурак у 2012 році пройшов на човні від витоків до гирла. 1 Під час відкриття виставки планується презентація видання «Świątynie wygnane», в якому представлені найкрасивіші фотографії всіх покинутих церков. Автор показує інтер’єри храмів, у яких сьогодні більше не проводяться богослужіння і які не віднесено до жодних музеїв. На їхньому прикладі фотомитець піднімає питання знищених сакральних об’єктів. 3 Протягом восьми років подорожей автор зумів охопити усі такі храми, які є важливими взірцями віри.

Це єдина книга в історії, що зберігає пам’ять про інтер’єр забутих храмів, краса яких представлена на сторінках видання та може зникнути назавжди. Унікальні фотографії будуть представлені у Історико-краєзнавчому музеї міста Винники з 2 до 30 квітня.

***Пьотр Дурак – випускник полоністики і докторант літературознавства Ряшівського університету. Видав дві збірки поезій: „Віднайти себе” (2006), „Вітроломний” (2008), а також дві повісті: „Останній рік” (2007, 2009), „Велосипедні щоденники” (2011). Автор літературного блогу „Репортаж із туману”. 2007 року отримав почесну нагороду ім. Анджея і Брутуса Струмськіх за найцікавіший поетичний дебют Підкарпаття.Зараз працює редактором регіонального тижневика “Korso” і викладає у Вищій торговій школі в Радомі (філія в Мєльцу).Фотографією він захоплюється з 2008 року. Попри численні пропозиції, відмовляється брати участь у фотографічних конкурсах. Між іншими, отримав номінацію до нагороди Товариства локальної преси за найкращу фотографію в ЗМІ 2014 року. Його зачаровує складність малювання світлом — фотографує залишені копальні, бункери і підземелля Європи.