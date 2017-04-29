На Львівщині вантажівка знеструмила сім населених пунктів

У Яворівському районі внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «КрАЗ» з електроопором без електропостачання на півдоби залишилося сім населених пунктів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, 28 квітня близько 14:30, внаслідок наїзду автомобіля “КрАЗ” в полі біля села Страдч) була пошкоджена опора ПЛ 10 кВ, лінія відключена, тимчасово без електропостачання залишилось 7 населених пунктів: с. Вороців, Вороблячин, Мальчиці, Карачинів, Паланки, Поріччя, Ямельня.

Аварійною бригадою електропостачання населених пунктів о 19.00 було відновлено у повному обсязі.

Обставини автопригоди встановлюються.