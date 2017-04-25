На Львівщині учениці обікрали свою школу

В одному із сіл Самбірського району дві учениці місцевої школи обікрали заклад в якому навчаються.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, в Самбірський відділ поліції 20 квітня близько десятої вечора звернулася директор одної із шкіл району. Жінка повідомила, що з приміщення шкільної їдальні викрадено грошові кошти, зібрані батьківським комітетом на харчування дітей.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пошкодили пластикове вікно та проникли у приміщення навчального закладу. Ними виявились дві учениці школи, віком 12 і 14 років, які проживають у цьому населеному пункті.

Поліцейські перевіряють причетність школярок до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. Триває досудове розслідування.