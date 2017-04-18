На Львівщині у церкві зобразили пекло з Путіним та гербом СРСР

«Пішла святити паски і пережила культурний шок. У церкві, до якої я ходила з дитинства і на будову якої скидались усім Червоноградом, майже завершили розпис стін. І от на одній фресці на цілу стіну зобразили пекло, чи то судний день, а у ньому – Путін і герб СРСР. Тобто СРСР вже 25 років нема. Путіна теж колись не стане, але оце все з парафіянами залишиться», – написала на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Галина Чоп.

Як вдалося дізнатися Формпосту, ця фреска – лише частина композиції храму св. Йосафата у Червонограді. Друга її частина – рай, який намальований по праву сторону храму. Обидві фрески мають близько 3 метрів ширини кожна, відтак, не помітити їх у храмі просто неможливо.

Водночас, парафіяни поставилися до такої ідеї неоднозначно. Дехто вважає, що саме там і місце Путіну та минулому СРСР. Інші ж не бажають бачити Президента Росії щоразу, коли приходитимуть до храму на молитву.

До слова, отець Михайло Нискогуз, настоятель храму св. Йосафата у Червонограді, добре відомий своєю активною громадянською позицією. Він першим зі священиків Російської православної церкви приєднався до переслідуваної і забороненої УГКЦ, за рік до легалізації. Підтримував молитвою на Майдані Помаранчеву революцію. Також він є капеланом Львівського крайового братства вояків УПА.

Релігійно-інформаційна служба України