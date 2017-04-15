На Львівщині стався витік мастил з Добротвірської ТЕС

Через витік мастил з Добротвірської ТЕС (Кам’янка-Бузький район на Львівщині), яка є структурним підрозділом ПАТ «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова, назріває міжнародна екологічна проблема.

Про це повідомив у коментарі виданню Leopolis.news керівник Добротвірського рибзаводу Роман Депа.

За його словами, двокілометрова пляма з мастил вкрила поверхню води по всій ширині семикілометрового каналу (25 м) та тягнеться до Західного Бугу.

«Мені подзвонили місцеві жителі та розповіли про цей витік з Добротвірської ТЕС. Я відразу ж направив рибінспектора на місце та станом на 13:50 подзвонив у надзвичайну службу. Враховуючи масштабність проблеми, вона може перейти в міжнародний скандал», – розповів Депа.

Він наголосив, що вже 2 тижні триває нерест риби, тому мастильна пляма може завдати шкоди річній фауні на великі суми.

Депа також розповів, що в гирлі каналу вже встановлено спеціальні бони, якими спробують забрати пляму з поверхні води.

«Спеціальними бонами спробують ліквідувати пляму, але якщо вона почне змішуватися з водою, то далі попрямує по Західному Бугу в Балтійське море», – зазначив Депа.

Представників ДСНС уже повідомили про проблему, проте наразі невідомо, як саме її вирішать.

У коментарі УНІАН в прес-службі Львівської ОДА повідомили, що 14 квітня працівники Держекоінспекції виїхали у Кам’янка-Бузький район, де, «за повідомленням громадських активістів, внаслідок витоку мастил забруднено водні ресурси».

«Спеціалісти встановили, що у скидному каналі Добротвірської ТЕС, який впадає у Добротвірське водосховище, на поверхні води є райдужна масляниста плівка. Поблизу села Руда плівка суцільно покриває водну поверхню. Спеціалісти лабораторії Держекоінспекції відібрали проби поверхневих вод для проведення досліджень», – повідомили у Львівській ОДА.