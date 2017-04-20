На Львівщині скоєно зухвалий напад на подружжя

У селі Стовпин Буського району група невідомих скоїла напад на місцеве подружжя.

Як стало відомо з джерел у Буському відділенні поліції, 19 квітня, близько 22.30, на подвір‘я сільського обійстя зайшли чоловік з жінкою, які попросили господарів допомогти їх товаришу, якому стало погано і він знаходиться в салоні автівки біля воріт. Коли чоловік вийшов з будинку – у двері раптово увірвалися двоє чоловіків і почали бити 73-річного чоловіка та його дружину.

Четверо нападників, серед яких була жінка, забрали 10 тис грн., мобільний телефон та мисливську рушницю ІЖ-54 господаря і забралися геть.

Працівники поліції розшукують грабіжників.