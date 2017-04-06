На Львівщині розпочав роботу мобільний сервісний центр МВС

Сьогодні у місті Кам’янка-Бузька презентували мобільний сервісний центр МВС.

Як повідомили у Львівській ОДА, у Львівській області першими районами, куди курсуватиме мобільний сервісний центр МВС, стали Кам’янка-Бузька та Сколе, але вже незабаром перелік населених пунктів значно розшириться.

Роботу центру уже протестували, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Михайло Тітарчук разом із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Зокрема, права отримав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

“Львівщина стала першою серед областей України, яка розпочала надання послуги через мобільні пересувні сервісні центри. В межах 5-10 хвилин, маючи медичну довідку, можна за 206 гривень поміняти старі водійські права на нове посвідчення водія міжнародного взірця, яким можна користуватися під час подорожі країнами Європи та отримувати в оренду автомобілі, користуючись лізинговими послугами. Важливо, що користувачі такого сервісного центру можуть отримати реєстрацію транспортних засобів”.

Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Михайло Тітарчук додав, що у березні 20 мобільних сервісних центрів МВС роз’їхалися в усі регіони країни. Центри оснащені електронними чергами, зручними інформаційними системами, планшетами для оцінки якості обслуговування.

На сайті hsc.gov.ua можна переглянути завантаженість центрів за допомогою камер відеоспостереження.

Мобільні сервісні центри МВС створені для того, щоб надавати громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей у віддалених районах країни.

Працює центр на запит від місцевих органів виконавчої влади. Громадяни з легкістю знайдуть інформацію про потрібні документи, графік роботи МСЦ МВС та інтерактивну карту маршрутів на сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua у розділі «Мобільні СЦ».

У кожному мобільному центрі громадян за допомогою сучасного обладнання обслуговуватимуть два адміністратори і експерт, який проводитиме експертизу транспортного засобу.

Обслуговування громадян не перевищує стандартів для стаціонарних центрів — наприклад, 20-30 хвилин на обмін посвідчення водія, яке друкується прямо на місці, адже МСЦ МВС обладнано для цього спеціальним принтером та технічними засобами, з усіма ступенями захисту. Аналогів таким центрам немає у Європі.

Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (044) 290-18-99 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.