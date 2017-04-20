На Львівщині пішов сніг

В Україні сніговий покров зберігається на Харківщині, Дніпропетровщині та в Карпатах; снігопад почався ще у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, на півночі Одеської та Миколаївської областей.

Про це сьогодні повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні.

Він відзначив суттєве погіршення погодних умов в Україні.

«Північні повітряні маси, що переміщувалися на територію України, зумовили зниження температури повітря та заморозки 18 та 19 квітня, особливо складні умови у південних, східних, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, місцями Кіровоградській та Полтавській областях, де пройшли дощі з мокрим снігом», – заявив Прокопенко.

За його словами, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях кількість опадів становила 25-50 мм, що близько місячної норми. Подекуди спостерігалося налипання мокрого снігу, вітер посилювався до 15-21 м/с.

«У Харківській, Дніпропетровській та в окремих пунктах Полтавської, Запорізької та Херсонської областей та на високогір’ї Карпат утворився сніговий покров висотою від 18 см, місцями – 20-23 см, у місті Харкові – 24 см, а в місті Дніпро – 29 см», – зауважив Прокопенко.

«Станом на 9 годину 20 квітня сніговий покров зберігається на Харківщині, Дніпропетровщині – висотою 1-18 см та в Карпатах – до 24 см. Зараз розпочався сніг у Львівській, Івано-франківській, Чернівецькій, на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, а також на півночі Одеської та Миколаївської областей», – розповів заступник директора Укргідрометцентру.