На Львівщині під час Великодніх свят правопорядок охоронятимуть більше двох тисяч поліцейських

Поблизу кожного храму, де проводитимуться Великодні богослужіння, чергуватимуть правоохоронці, особовий склад поліції Львівщини переведений на посилений варіант несення служби, повідомляє відділ комунікацій Нацполіції області.

«Основне, на що звертатимуть увагу поліцейські – це попередження порушень публічного порядку під час Великодніх свят та в обливаний понеділок. Правоохоронці нестимуть службу біля кожного храму, а також у місцях скупчення людей у Львові та в області. Збільшено кількість слідчо-оперативних груп для якнайшвидшого реагування на злочини та правопорушення, також у посиленому режимі працюють вибухотехніки та кінологи, аби швидко реагувати на виявлення небезпечних та підозрілих предметів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Андрій Таран.

Окрім того, поліцейські спільно з органами місцевого самоврядування реагуватимуть на можливі порушення громадського порядку на кладовищах.

Новини за темою

 
Loading...