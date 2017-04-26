На Львівщині невідомі з автівки обстріляли рейсовий автобус

Поблизу міста Дрогобич 26 квітня невідомий відкрив вогонь по рейсовому автобусу.

Про це повідомили в ГУ НП у Львівській області. “Між селами Нагуєвичі та Уріж Дрогобицького району невідома особа з автомобіля “Мерседес Спринтер” здійснила постріл по автобусу”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього пошкоджено бокове вікно автотранспорту. У цей час в автобусі перебував лише водій, він не постраждав. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцеперебування.