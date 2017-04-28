На Львівщині надзвичайники попереджають про шквали і грози

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території Львівської області 28 квітня подекуди пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Вночі грози, під час гроз місцями шквали 15 – 20 м/с, град.

Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря 20 – 25° тепла.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.