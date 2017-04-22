На Львівщині на хабарі у 54 тис. грн затримано слідчого Нацполіції

У Львівській області затримано слідчого Національної поліції, який вимагав від місцевого мешканця 54 тис. грн хабаря.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Слідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Здирник вимагав від місцевого мешканця п’ятдесят чотири тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за низку крадіжок», – говориться у повідомленні.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають», – додали у прес-центрі.