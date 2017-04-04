На Львівщині митники затримали 28 автівок при спробі ввезення за фальшивими документами

З початку року львівські митники викрили 28 спроб ввезення автомобілів за підробленими документами.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Зокрема, в пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польщі в’їхав транспортний засіб «Mazda Premacy» під керуванням громадянина Молдови.

Під час митних формальностей цей громадянин подав свідоцтво про реєстрацію автомобіля на території Республіки Польщі, згідно з яким його власником є громадянин Польщі, а також надав доручення на тимчасове користування, засвідчене нотаріусом м. Лодзь. Під час митного контролю виникла підозра щодо підробки цього доручення, тож було прийнято рішення перевірити автентичність документа, поданого громадянином.

На письмовий запит Львівської митниці ДФС до польської сторони отримано відповідь, згідно з якою цього доручення канцелярія нотаріальної контори не видавала, нотаріус не підписував, тобто воно є підробленим.

За такою ж схемою митники викрили ще дві спроби незаконного переміщення транспортних засобів «Renault IB Thalita» та «Fiat Scudo».

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

За цими фактами запроваджено справи про порушення митних правил, які скерують до суду для визначення покарання.