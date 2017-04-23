На Львівщині іноземець збив школярку на пішохідному переході

На Львівщині громадянин Чехії збив дитину на пішохідному переході.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 22 квітня о 17:30. поблизу с. Дітківці Бродівського району на автодорозі Київ-Чоп водій легкового автомобіля “Тойота Крузер”, громадянин Республіки Чехія, на пішохідному переході скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, жительку м. Броди.

Внаслідок події дитина була госпіталізована в важкому стані до реанімаційного відділення Бродівської центральної районної лікарні.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілу переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні. Стан потерпілої на 23 квітня – середньої важкості.