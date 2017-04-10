На Львівщині цього року на ремонти доріг витратять понад 2 млрд грн

На Львівщині тривають ремонти доріг на десяти напрямках: зокрема ремонтують дороги зі Львова до Кам’янки-Бузької, до Тернополя, Самбора, Пустомитів, Миколаєва, Городка та інші. Загалом цього року буде проведено ремонтів доріг на суму понад 2 млрд грн.

Про це під час брифінгу у понеділок, 10 квітня, повідомив голова ЛОДА Олег Синютка, передає Zaxid.net.

«До бюджету від перевиконання митних платежів уже за перший квартал надійшло більше 330 млн грн, з яких половину буде скеровано на ремонти доріг на Львівщині. Це показує, що маємо вийти на планові показники ремонтних робіт», – сказав Олег Синютка.

За його словами, окрім ремонту доріг для області є актуальним ремонт аварійних мостів. Відтак сьогодні під час робочого візиту міністра інфраструктури Володимира Омеляна на Львівщину йому покажуть міст через Дністер на дорозі Ходорів-Жидачів, частина якого обвалилася два тижні тому.

«Сподіваємося на допомогу уряду у цьому питанні», – зазначив Синютка.

Тим часом міністр Володимир Омелян назвав Львівщину одним з лідерів у відновленні автошляхів. За його словами, у 2016 році у Львівській області була збудована «рекордна кількість доріг і за найнижчою вартістю».

Омелян також підтвердив, що наступного року має початися будівництво північного обїзду Львова, що замкне кільце навколо міста.