На Львівщині через виявлену біля колії гранату зупиняли рух поїзда «Львів – Москва»

У Золочівському районі Львівщини біля залізничної колії виявили гранату.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 квітня о 08:30 у селі Зарваниця Золочівського району працівниками залізниці на відстані 4 м від колії та 100 м від залізничної станції «Зарваниця» було виявлено предмет схожий на ручну гранату, який був перемотаний папером та скотчем.

На місці події працювали вибухотехніки та рятувальники. Експерти встановили, що виявлений предмет є ручною гранатою оборонною (РГО) радянського виробництва без запального пристрою – вибухобезпечна.

На час проведення обстеження місця події і вилучення гранати було затримано рух електропоїзду № 6036 сполученням “Львів-Тернопіль” та пасажирського поїзду № 74 сполученням “Львів-Москва”.

О 12:49 рух залізничного транспорту було відновлено.