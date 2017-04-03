На Львівщині через паліїв сухої трави згоріло п’ять будівель

У Сколівському районі Львівщини внаслідок пожежі сухостою згоріло 5 безгосподарських будівель.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 2 квітня о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній безгосподарській будівлі в с. Межиріччя Сокальського району.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події було встановлено, що виникла пожежа сухостою на площі 4 000 кв.м. Вогонь, на момент прибуття рятувальників, перекинувся на будівлі, розташовані поруч. Загалом пожежа охопила 5 таких будівель. Вогнеборці запобігли згоранню ще 7 будівель.

Пожежу локалізували о 16:36 і ліквідували о 19:40. Вогнем знищено п’ять безгосподарських будівель та 4000 кв.м сухої трави.

До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав.