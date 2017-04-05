На Львівщині археологи знайшли 80 старовинних монет 14 століття

У місті Буськ біля церкви Св. Параскеви археологи знайшли 80 старовинних монет XІV століття.

5 квітня керівник Інтернет-центру Буської бібліотеки Богдан Литвин повідомив, що на території храму Св. Параскеви у Буську знайшли 80 старовинних монет XIV століття, два срібні персні та наіконне обрамлення.

Про це повідомляє ZIK.

Знахідку виявив науковий співробітник інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка Петро Довгань спільно з членами товариства «Бужани». Археологічні дослідження тривають. Археологи сподіваються, що ця знахідка не буде останньою.