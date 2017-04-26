На Львівщині анонім «замінував» шість мостів у Буському районі

На Львівщині через анонімне повідомлення про замінування майже на 4 години було повністю зупинено рух транспорту та пішоходів на шести мостах у райцентрі Буськ та на прилеглих автошляхах.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 25 квітня об 11.30 невідомий повідомив на телефон «102» про замінування мосту в місті Буськ. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

Оскільки анонім не уточнив, який саме з мостів заміновано, обстеження проводилося на всіх мостах міста та прилеглих автодорогах, в тому числі й на трасі міжнародного значення Київ – Чоп.

До обстеження було залучено 46 осіб та 14 одиниць техніки (рятувальники, вибухотехніки, кінологи, поліція).

Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів не виявили. Після завершення пошукових робіт рух транспорту на всіх мостах було відновлено в повному обсязі.