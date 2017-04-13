На Геопорталі Львова тепер можна побачити ставки податку для нерухомості

ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» випустив чергові оновлення для Геопорталу міста Львова.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відтепер в режимі-онлайн львів’яни зможуть переглянути всі рекламні об’єкти, що отримали дозвіл від міста, а також ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості.

Геопортал м. Львова містить багато шарів різноманітної інформації, котру постійно оновлюють. Розробники додали два нові шари для онлайн-перегляду: зонування міста відповідно до ставки податку на нежитлову нерухомість та рекламні об’єкти, що мають дозвіл від міста на встановлення.

«Згідно з ухвалою Львівської міської ради № 664 від 14.07.2011, є три зони ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. На порталі ці зони прив’язані географічно, є можливість вибирати ті зони, які потрібно переглянути. Людина може поглянути на карту, визначити, в якій зоні знаходиться її магазин, офіс тощо – і зрозуміти, яка ставка податку прив’язана до цієї нерухомості», – заявив керівник сектору геоінформаційних систем ЛКП «Міський центр ІТ» Максим Морус.

Деталі щодо зонування нежитлової нерухомості м. Львова відповідно до ставки податку можна побачити, переглянувши ухвалу від 14.07.2011 № 664 в пунтках 6.5 та 6.6.

У ЛКП «Міський центр ІТ» зазначають – на карті розміщені лише ті рекламні об’єкти (зовнішня реклама, білборди, сітілайти, вивіски), що отримали дозвіл від Львівської міської ради на встановлення. Також можна побачити інформацію про те, чий це об’єкт.

«Таким чином будь-хто може онлайн перевірити, яка реклама встановлена з дотриманням усіх процедур, а яка ні», – наголошують в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

Проект постійно оновлюється та вдосконалюється.