МВФ хоче від України проведення пенсійної реформи і підвищення пенсійного віку

Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку, йдеться в прес-релізі Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, повідомляє УНІАН.

«Незважаючи на великі бюджетні коригування, державний борг залишається високим. Актуальність структурних фіскальних реформ для забезпечення стійкості в середньостроковій перспективі зросла, оскільки зростає тиск від підвищення заробітної плати і пенсій», – зазначається в повідомленні фонду з посиланням на першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.

Також він відзначив необхідність постійних зусиль у напрямку управління доходами і просування реформи державного управління.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Згідно з попередніми заявами української влади, черговий кредитний транш надійде в міжнародні резерви Національного банку, що сприятиме стабільності національної грошової одиниці – гривні.