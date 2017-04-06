Мер Львова Садовий в доходах за минулий рік задекларував пенсію тещі і зарплату

Міський голова Львова Андрій Садовий задекларував 371,7 тис. грн доходів за 2016 рік, які повністю складають його минулорічну заробітну плату.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Весь дохід Садового за звітний рік становила зарплата, а з активів він задекларував користування частиною житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, яка є власністю його дружини, і право на торговельну марку “Самопоміч”.

Згідно декларації А.Садового, його дружина Катерина Кіт-Садова володіє усім бізнесом, зокрема медійним: ТзОВ «Захід.нет», ПАТ «Радіокомпанія Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ».

Дружина Садового Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1 440 875 гривень доходів, з яких 1 229 616 гривень – зарплата на основному місці роботи, 195 309 гривень – зарплата за роботу за сумісництвом, 15 950 гривень – допомога з догляду за дитиною.

У її власності є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка 702 кв. м, частина житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, 15 тис. доларів і 40 тис. гривень готівки.

В 2016 році дружина мера виплатила 43 513 гривень за договором страхування, 88 922 гривні в рахунок основної суми й 12 845 гривень у рахунок відсотків за кредитом у “Кредобанку”, а також 1 млн гривень за безпроцентною позикою від “Телерадіокомпанії Люкс”.

Також А.Садовий задекларував пенсію своє тещі Марії Кіт у розмірі 15 тис. 351 грн.

Цього року на навчання у Англії родина Садового витратила 162 тис. 249 грн.